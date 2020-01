Ciudadanos denuncia que obreros del edificio de sa Gerreria no utilizan medidas de seguridad

El diputado de Ciudadanos Juan Manuel Gómez ha denunciado este lunes que hay trabajadores en los Juzgados del edificio de Sa Gerreria de Palma que no cumplen la normativa de seguridad, ya que no llevan el material de protección pertinente (cascos, guantes, chalecos, etc).

«No sólo es preocupante que aun hoy haya direcciones de obras y trabajadores que no asuman como necesario y obligatorio el uso de material de protección y prevención ante riesgos laborales (tal como indican los preceptivos visibles cartelitos en los edificios). Lo ya lamentable y reprobable es que además esto pase en edificios públicos donde se realizan reformas con presupuesto público», ha manifestado Gómez.

Las obras se están realizando porque una parte de la fachada se caía y el Ministerio de Justicia ordenó que se realizaran. Desde los Juzgados de Baleares no han querido hacer declaraciones, ya que han argumentado que no son los competentes y has remitido al Ministerio de Justicia.