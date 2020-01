De Boston a Bendinat

Se llama Allegra Berger, tiene 20 años, es estadounidense y es alumna de tercer curso de Ingeniería Química aplicada a la Biología en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), reconocido como una de las mejores universidades del mundo y con unos 80 premios Nobel entre graduados y profesores a lo largo de su historia. Durante el presente mes de enero, Berger imparte clases de Biología (genética y contaminación del agua), Química (resistencia a los antibióticos) y tecnología a alumnos de 2º a 4º de la ESO y de Bachillerato en el instituto de Bendinat, en Calvià.

Berger (cuyo domicilio familiar se encuentra en Cambridge, donde realmente se encuentra el MIT, a pocos kilómetros de Boston) ha llegado a Bendinat gracias a un convenio del MIT con EduCaixa. Esta entidad educativa de CaixaBank tiene un convenio con el MIT por el que alumnos de la universidad norteamericana pueden dar clases en centros educativos españoles. EduCaixa ofreció al IES Bendinat la posibilidad de la llegada de Berger, quien explica que «el MIT nos da el libre el mes de enero para participar en programas de enseñanza y conocer sistemas educativos de otros países, además de descubrir su cultura.

El año pasado realicé este programa en Méjico y tenía interés, este curso, en hacerlo también en español y en Europa. Cuando me dijeron que iría a Mallorca, sólo tenía referencias de la Isla a través de una amiga».

Allegra Berger habla español, pues en Cambridge asistió a un colegio bilingüe de los 5 a los 13 años. En Bendinat imparte tres clases diarias y colabora como monitora de natación sincronizada en un ciclo formativo de FP.

Términos científicos

Para Berger, «el nivel de este instituto es similar al de una high school estadounidense. Hablo español, pero los términos científicos son muy específicos, por lo que al final acabo dando la clase en una especie de spanglish. Los alumnos, en general, tienen un buen nivel de inglés, por lo que no hay mayores problemas».

La joven norteamericana señala que «para entrar en el MIT es importante la nota, pero no es lo único que se valora. También se tienen en cuenta otros factores como tus valores personales, si has trabajado para la comunidad y, en todo caso, hay que superar una entrevista». Sus perspectivas laborales son trabajar el próximo verano en un empresa de asesoramiento de mercado y, una vez finalizado su grado (cursa el 3º de 4 cursos), dedicarse al sector farmacéutico y biotecnológico. Pese a su experiencia en Méjico y Mallorca, la enseñanza no es lo suyo: «La educación es muy importante, pero sólo me dedicaría a ella al final de mi carrera».

Integración de la actividad en la planificación

Amalia Chico es profesora de Biología en el IES Bendinat y la coordinadora de la actividad académica de Allegra Berger. Para Chico, «la experiencia ha sido positiva y sólo ha sido necesario encajar e integrar su actividad en nuestra planificación de enero». Gracias a Amalia Chico, Allegra Berger ya conoce buena parte de Mallorca y la diversión en Palma. Además, se aloja en su casa.