Restablecido el suministro de productos en los supermercados de Mallorca

El suministro de productos a los supermercados de Mallorca ya se ha restablecido, según ha informado este miércoles el presidente de la Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos, Bebidas y Limpieza de Baleares (ADED), Bartolomé Servera.

En este sentido, ha señalado que los barcos de mercancías comenzaron a llegar este martes por la tarde y también lo están haciendo este miércoles. Además, ha avanzado que entre este miércoles y jueves quedará totalmente normalizada la situación.

No obstante, Servera ha insistido en que la Isla no ha habido desabastecimiento de productos y lo ha limitado a la falta de algunos perecederos en determinados establecimientos comerciales que no cuentan con un almacén para los productos en stock.

El presidente de ADED ha explicado que Mallorca podría tener problemas de distribución en verano si durante cuatro o cinco días no llegan barcos de mercancías, ya que en esta época la población crece de forma exponencial debido al turismo.