Gloria da sus últimos coletazos este miércoles en el mar

La borrasca Gloria comienza a remitir en Mallorca y este miércoles dará sus últimos coletazos en en mar. La delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha explicado que gran parte de la costa mallorquina está en alerta amarilla por olas de tres metros de altura.

En concreto, la zona de Levante se encuentra en alerta amarilla hasta las 20:00 horas de este miércoles; en el norte y nordeste el aviso está activado hasta las 15:00 horas, mientras que en la Tramuntana ha finalizado a las 11:00 horas.

La delegada de la Aemet ha informado que en tierra aún pueden producirse algunas precipitaciones aisladas durante este miércoles y ha puntualizado que por la noche podrían ser chubascos más intensos, pero nada que ver con los de los días anteriores, cuando se han registrado récords muy significativos.

Bon dia! Darreres sacsejades de la #BorrascaGloria. El temporal marítim va minvant, tot i que encara hi ha ones de 3 a 4 m. Pel que fa a la pluja, durant el dia es pot produir alguna precipitació dèbil amb fang, però al vespre hi ha probabilitat de ruixats forts amb tempesta. ⛈️ pic.twitter.com/SrwZ76oLMp