Los pescadores hacen las primeras capturas de anguilas en el Parc de s’Albufera

Josep Amengual es uno de los pescadores de anguilas autorizados que estos días practica la pesca de la anguila en el Parc de s’Albufera siguiendo la tradición en fechas cercanas a la fiesta de Sant Antoni de Viana.

Este año salió acompañado de de su hijo Josep y de su amigo Ángel Cortés, otro gran aficionado, para pescar en la zona de Son Claret, en el término municipal de Muro, aunque luego cambiaron de lugar, trasladándose a la acequia d’en Joan Aixut. Allí pescaron las primeras anguilas al atardecer. Según señaló Josep, «es durante la tarde noche cuando se da mejor pescarlas. Para que la pesca vaya bien es necesaria la oscuridad y que el agua fluya».

La ‘cucada’

La pesca amb cucada es la única modalidad de pesca autorizada en la albufera, ya que ayuda a la conservación de la especie al ser selectiva y sostenible.

Para ello, se prepara el cebo o cucada, que se compone de un gran número de gusanos de tierra, que Josep y sus ayudantes obtienen en la tierra húmeda próxima a las acequias. Para formarla, se van prendiendo uno junto a otro de un hilo que resulte consistente.

Con este cebo, Josep Amengual afirmó que «según las anguilas que se vayan pescando, este mismo puede utilizarse dos o tres veces».

En cuanto a si este año ha sido bueno para las anguilas, Amengual indicó que «es el peor año en cuanto a capturas debido a que no ha llovido suficiente. Los torrentes no han traído agua y la anguila no ha entrado».