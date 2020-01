The New York Times elige Menorca como uno de los principales destinos turísticos para 2020

Suele ser el mes de diciembre muy dado a la publicación por parte de los medios de sus listas con lo mejor del año, pero no hay que olvidarse de enero como el mes en el que otros periódicos se lanzan a confeccionar listados con sus recomendaciones para el nuevo periodo. Eso es lo que acostumbra a hacer desde hace tiempo una cabecera de tanto prestigio como la de The New York Times, que acaba de hacer pública su elección de los 52 lugares de todo el mundo para ser visitados durante los próximos doce meses.

Un ranking que este año nos ha deparado una grata sorpresa, como es la selección de Menorca como uno de los lugares para viajar. Su posición es el número 41, por detrás del Monte Kenia y delante de Oberammergau, en Alemania.

En la entrada redactada sobre la Isla, la periodista Lindsey Tramuta destaca el valor de un territorio conocido por sus «playas que enamoran y sus paisajes salvajes» y recuerda el valor que le otorga su condición de Reserva de Biosfera. Sin embargo, su texto se centra en mirar al futuro con el inminente desembarco en la Illa del Rei de la galería Hauser & Wirth, una de las firmas más prestigiosas en el mundo del arte contemporáneo, que recuerdan contará con unos jardines diseñados por el paisajista Piet Oudolf. También se destaca la la fiesta Hat&Horses, que organizó en 2018 Ariadna Vilalta en el hipodromo de Maó y de la que se hizo eco la CNN.



Por otra parte, el artículo alude al auge que están viviendo actualmente los boutique hotels y los alojamientos en espacios rurales, propuestas entre las que cita negocios como Menorca Experimental, Torre Vella o Santa Ponsa.

Así, Menorca se convierte en una de las propuestas españolas del rotativo neoyorquino, que también se ha decantado para 2020 por Asturias y el Valle de Arán. España tiene cada año su cuota de protagonismo en esta lista. Cádiz fue una de las propuestas de 2019.