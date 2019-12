Tres de cada diez trabajadores de Baleares tienen un salario máximo de 736 euros mensuales

argalida Ramis | PALMA

Los salarios bajos son una constante para la mayoría de trabajadores de las Islas. Tres de cada diez no cobraron más de 736 euros mensuales el pasado año y más de la mitad no superó los 1.500 euros al mes. Así se desprende de la estadística de Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias del ejercicio anterior publicada por la Agencia Tributaria, por lo que las cifran hacen referencia a lo que declaran los contribuyentes.

En 2018 había 534.832 asalariados en Balears, lo que representa un máximo histórico que previsiblemente se superará este ejercicio, con un sueldo medio anual de 19.153 euros distribuido en 14 pagas. Se trata de una cifra inferior a la media estatal, que se situó en 19.809 euros al año, y solo se superó el salario medio de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Valencia.

De todos modos, en el conjunto del Estado el grueso de empleados que recibieron los salarios más bajos también es mayoritario, como en las Islas. El pasado año 156.468 asalariados de Balears declaró salarios de un máximo de 736 euros mensuales, esto es, el Salario Medio Interprofesional (SMI), fijado en 10.302,6 euros al año. El grupo más numeroso de asalariados estaba conformado por los que cobraron entre una y dos veces el SMI al representar casi un 40 % del total. En conjunto, casi siete de cada diez trabajadores tuvieron un salario que como máximo duplicaba el SMI.

No es ninguna novedad que los sueldos de Balears se caracterizan por ser más bien bajos ya que la economía de las Islas está ligada al sector servicios. Además, son muchos los trabajadores que no están ocupados todo el año por estar vinculados al turismo, una actividad estacional. Esto provoca que los salarios medios de Balears estén por debajo de la media estatal, una situación que se traslada también a las pensiones.

Brecha

Otro aspecto que pone de manifiesto la estadística de la Agencia Tributaria es la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, con una diferencia media anual de 3.358 euros a favor de los primeros. Sin embargo, es muy inferior a la variación del conjunto del Estado que revela que los hombres cobraron casi 5.000 euros más al año que las mujeres.

Además, en el caso de las mujeres, el salario medio de las de Balears, de 17.409 euros anuales, superó a la media estatal del mismo colectivo (17.180 euros), algo que no ocurrió en el caso de los hombres. El sueldo de los varones de las Islas se situó en 20.767 euros, por debajo de la media del Estado, de 22.095 euros.

Esto se debe sobre todo al peso relevante del sector servicios en la economía balear y al hecho que las Islas es una de las comunidades con más igualdad de género en la tasa de población ocupada.