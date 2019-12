Los profesionales critican la falta de previsión de la campaña de la gripe

Baleares ha repartido este año la vacuna más completa de la gripe y ha invertido más dinero que en otras ediciones en una campaña publicitaria que debía concienciar a la población de la importancia de prevenir antes que curar ante un virus que puede llegar a ser mortal. Lo que Salut Pública no había previsto era que la población diana fuera a hacerles caso. Profesionales sanitarios acusan a la Conselleria de una falta de previsión, puesto que la mayoría de los centros hospitalarios y de salud se han quedado desabastecidos de la vacuna de la gripe durante más de una semana.

Ahora que se han repartido 9.500 vacunas adicionales, «la gente ya no irá», se lamenta un especialista. «Cuando ya has hecho el esfuerzo de ir a vacunarte y no hay dosis, no volverás a intentarlo», añade.

El objetivo de este año era incrementar la tasa de vacunación, sin embargo, Salut Pública adquirió 5.600 dosis menos que el año pasado.

Si para la campaña 2018/2019 compraron 149.700 vacunas, para la de este año ha habido 144.100. «Si se apuesta por más vacunación lo que tienes que hacer es comprar un 10 o un 15 % más de dosis. Ahora mucha gente se ha quedado sin vacunar», se queja un médico. «Ha sido un fallo terrible, la falta de previsión ha sido un desastre», advierten desde el colectivo sanitario que, en cualquier caso, señalan, «si veían que se quedaban cortos al menos podrían haber pedido más con más tiempo».

Menos incidencia

La otra cara de la moneda, la lectura positiva que también se hace es que «la gente nos ha creído». Y lo cierto, señalan, es que de momento la incidencia de la gripe es menor (de hecho casi la mitad) que en la misma época del año pasado, aunque si bien es cierto que las puntas por esta enfermedad se producen después de Reyes.

De momento ya se sabe que la cepa que está circulando en España es idéntica que la que contiene la vacuna.

La vacunación se amplia hasta día 15

Tras agotarse las vacunas sin que terminara la campaña de la gripe, Salut Pública acordó adquirir 9.500 dosis adicionales y ampliarla hasta el 15 de enero. Además se están enviando SMS a la población de riesgo que todavía no ha pedido cita. Los centros de salud ya han recibido la reposición.