El PSIB homenajea a su militancia y agradece sus tres mayorías electorales

La cena navideña que organiza cada año el PSIB fue, anoche, un homenaje a la militancia, protagonista absoluta de la convocatoria y hasta los discursos políticos –también el de la secretaria general del partido y presidenta del Govern, Francina Armengol– quedaron en segundo plano cuando el expresident Antich subió al escenario y resumió con una de sus ‘gloses’ el agradecimiento de la dirección por su trabajo para alcanzar tres mayorías electorales.

«Gràcies per fer ben present / que sou humils servidors, / que no demanen ni honors / ni cap reconeixement», dijo Antich entre aplausos para concluir luego con un mensaje «al continente», es decir a España. Dijo lo siguiente y el auditorio (cerca de 2.000 personas) se vino arriba: «I que pel continent / aprenguin d’aquesta terra: / fent el Govern... per l’esquerra / i el diàleg...en tot moment». Y para terminar, lanzó todavía un segundo mensaje: «I és molt clar i evident / que per forjar unitat / respectar diversitat / és el millor component».

Francina Armengol también abundó, aunque en prosa, con el mismo mensaje de agradecimiento a la labor de la militancia y a la necesidad de que se forme un Gobierno estatal.

Antes, recordó el hecho de que, por primera vez en la historia, los socialistas hubieran enlazado dos legislaturas. En todo momento, destacó la «fuerza» que tiene el socialismo en Balears.

Insignias de plata

El acto comenzó con una breve salutación de Francesc Miralles (secretario general del partido en Algaida, el municipio donde se celebró la cena) y, antes de dar el paso a Armengol, también hablaron Catalina Cladera (presidenta del Consell de Mallorca) y Mercedes Garrido, secretaria general de la Federació dels Socialistes de Mallorca (FSM).

60 militantes elegidos por las diferentes agrupaciones del partido en Mallorca, subieron al escenario y las tres dirigentes del partido (Armengol, Cladera y Garrido) les entregaron una insignia de plata con la rosa del partido.

Además, unos militantes veteranos recibieron litografías adquiridas expresamente el día anterior en un stand de comercio solidario de Pojecte Home y Fundació Vicent Ferrer.