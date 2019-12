El diputado de Vox Sergio Rodríguez llama «pobre chica» a Pilar Sansó

El diputado de Vox en el Parlament Sergio Rodríguez ha llamado «pobre chica» a la socialista Pilar Sansó y ha causado bastante malestar en el pleno. En concreto, Rodríguez se ha referido a otros diputados que estaban armando revuelo cuando iba a dar la réplica a las enmiendas de turismo y ha dicho: «Si la pobre chica ha sido muy correcta, no tengo nada que decir no se enfaden conmigo. Cada vez que uno sube a esta tribuna es para darnos a nosotros. Ha estado muy bien, no tengo nada que decir», ha manifestado.

La diputada de Unidas Podemos Antonia Martín ha expresado su malestar en cuanto ha tenido el turno de réplica y le ha espetado que «es absolutamente inaceptable que a una diputada de esta Cámara se le diga pobre chica nada. Es una mujer hecha y derecha, diputada, representante público en el Parlament de les Illes Baleares».

Sansó también le ha contestado cuando ha vuelto a tener la palabra en el turno de contra réplica. «Muy rica no soy, pero al menos pago las deudas», ha espetado la diputada socialista.

Desde Vox han querido restarle importancia a lo sucedido y han señalado que al finalizar el debate parlamentario Rodríguez se ha acercado a pedirle disculpas a Sansó.