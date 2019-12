Bruno Sotos mostrará la «evolución» de su carrera en la sala La Movida

Quien intuya en Bruno Sotos a un artista prefabricado para el consumo rápido, se equivoca. Más allá de su fotogenia mora un artista de los pies a la cabeza. Lleva tiempo demostrándolo, y su próximo trabajo discográfico promete marcar un punto de inflexión, que le mudará definitivamente al terreno creativo del cantautor. La sala La Movida (Palma) acoge esta noche un puñado de sus temas nuevos, que interpretará junto a su banda, como preludio del inminente álbum que comenzará a grabar bajo la supervisión del productor de la exitosa cantante Vanesa Martín.

Hasta la fecha, Bruno Sotos ha fabricado medios tiempos acaramelados, enriquecidos con algún pellizco eléctrico, que interpreta de forma cálida y convincente. Pero en Silente, que será el título de su nuevo disco, «hemos pensado, tanto la productora Blau como yo, darle a mis seguidores una muestra de la evolución de mi carrera», afirma Sotos. ¿Se atisba un cambio importante en la carrera del artista de Andratx? «No me gusta quedarme a duermevela en el mismo estilo, intentaré dentro de mis posibilidades sorprender a mi gente, algo nuevo viene de camino», avanza.

Nuevos temas

En enero, Sotos se encerrará en un estudio para grabar cuatro nuevos temas, que llegarán en formato EP y servirán de avance de su próximo disco. Lo hará bajo la producción artística de Joaquín Calderón, productor de la cantante Vanesa Martín. De momento, sabemos que las letras de sus nuevas canciones reflejan «el momento por el que estoy pasando, que no es otro que el mejor de mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal. He aprendido a escucharme y dejarme llevar por los momentos mágicos que me regala esta vida, y eso se refleja en mis composiciones». Pero como no es oro todo lo que reluce, algunas de sus canciones son fruto «de la rabia contenida y de los acontecimientos más duros».

Tras su paso por la sala La Movida, el artista de Andratx inaugurará el año con conciertos en Andorra, Barcelona, Albacete, Zaragoza y A Coruña. A continuación, iniciará una gira por Latinoamerica.