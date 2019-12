«El cáncer me ha enseñado un lado hermoso de la vida»

Su nombre es David Mejía, tiene 28 años y vive en s’Arenal, en Palma. Hace un mes, tras extirparle un tumor anidado en el pulmón derecho, le diagnosticaron metástasis. El final de un proceso se convirtió en el principio de otro más grave y desde entonces el tiempo le juega a la contra, de forma inversa a sus ganas de vivir. Hace dos semanas inició una campaña por crowfunding en la plataforma Gofundme. Necesita dinero para costearse un tratamiento inmunológico por células dendríticas estimado en 45 mil euros. Y gracias a la solidaridad de muchos, esta semana ya lo ha iniciado.

«Consiste en extraer tu propia sangre, se la llevan a un laboratorio en Alemania donde estimulan las células que luego volverán a implantar para que luchen contra el tumor», explica. Este martes volvía de un hospital de Marbella donde inició el proceso. «No es sencillo y menos cuando corre prisa». Sin embargo, de todo se aprende y David Mejía encara esta nueva fase con optimismo, «y aunque no me crean, con felicidad».

«Todo esto me ha enseñado una cara muy hermosa de la vida, me ha traído un propósito», asegura. Su deseo ahora es poder ayudar a otras personas en su misma situación. «La gente no tiene ni idea de lo que es el cáncer, los oncólogos te dicen lo que tienes y lo que harán contigo pero no qué es», se queja. «Y el cáncer está en tu cuerpo, en tu cabeza, en tu familia y envuelve toda tu vida», añade.

Con 22.000 euros recaudados ha empezado una terapia contra el cáncer que prevé pagar a plazos pero no teme. «Vivimos en un mundo donde la gente en seguida ayuda, colabora, es muy solidaria». La semana que viene ya podrán reinyectarle la sangre. Permanecerá una semana allí y dentro de varios meses podrán comprobar los resultados. La mejor parte es que «me han comentado que apenas tiene efectos secundarios fuertes», se muestra positivo.