El Govern autorizará ses Fontanelles, pero la obra necesita la licencia de Cort

El Govern, tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de 2018, se verá obligado a conceder en breve la licencia comercial a la promotora inmobiliaria del proyecto de construcción el centro comercial de ses Fontanelles, Unibail-Rodamco (URW).

El vicepresidente y conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, afirmó este jueves que «la licencia comercial se la tenemos que dar porque así nos obliga el TSJB, pero no conllevará que puedan iniciar las obras. Vamos a cumplir la legalidad de forma rigurosa».

Añadió que el Govern no apoya este tipo de modelo de comercio «porque apostamos por el pequeño y mediano comercio, es decir el de proximidad. Este centro no nos interesa, de ahí que al final habrá que tomar una decisión política: seguir o no seguir adelante o pagar la indemnización que corresponda».

Yllanes enfatizó que «este tipo de centro no nos interesa, pero el Govern acatará las decisiones judiciales que han producido o que se produzcan al respecto, ya que los procedimientos están abiertos».

En lo que concierne a la decisión política sobre ses Fontanelles, la promotora URW afirma que el lucro cesante que se pueda originar en caso de no implementarse el proyecto asciende a 217 millones.

Yllanes puntualizó que el futuro de este centro comercial depende de tres instituciones por estar implicadas de un modo u otro en su desarrollo inmobiliario, comercial y de accesos de viales, caso del Govern, Ajuntament y Consell, respectivamente.

«No vamos a correr y se analizará en profundidad a nivel político la postura que hay que adoptar», añadió.

El director de Desarrollo, Construcción e Inversión de Unibail Rodamco Spain, Lorenzo Castilla, puesto al corriente de la decisión del Govern de concederle la licencia comercial, señaló: «La teníamos ya por una decisión judicial, pero ahora hay que lograr la licencia de obras del Ajuntament de Palma. Confiamos en que salga adelante y se nos conceda, principalmente porque se trata de un proyecto bueno para Palma y para la regeneración de la Platja de Palma».

Castilla puntualizó que «queremos desarrollar el proyecto y estamos dispuestos a negociar con el Ajuntament de Palma para analizar el proyecto y adaptarlo a lo que considere oportuno».

Afirmó que URW consideraría un fracaso «el que se nos pagara al final la indemnización, ya que queremos realizar Palma Springs con los condicionantes que nos pongan. Si el Ajuntament nos da la licencia en el primer semestre de 2020, el centro comercial entrará en funcionamiento a mediados de 2022. Desde el punto de vista legal, el planeamiento urbanístico de Palma permite acometer esta obra».

Comercio local

Unibail-Rodamco afirma que son una inmobiliaria con un claro compromiso de «inversión a largo plazo y de implicarnos con el comercio local, con el que tenemos ya acuerdos importantes para incorporarlo en nuestro centro Palma Springs», afirmó este jueves Lorenzo Castilla.