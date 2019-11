El emotivo homenaje a Biel Barceló, celador de Son Espases

Després de 42 anys xiulant per aquests passadissos ha arribat el moment de dir adéu a l'estrès, als nervis i a les caminades de quilòmetres. Gràcies per tants "viatges", gràcies per cada somriure i cada bon dia. Gràcies pel teu bon humor. Sort i encerts, Biel! T'enyorarem. ?? pic.twitter.com/1qMmHI02H3