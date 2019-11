Més expresa su indignación al considerar que la Ley educativa no incluye el catalán como lengua vehicular

Més per Mallorca ha expresado su «indignación» al considerar que la Ley educativa no incluye el catalán como lengua vehicular y ha afirmado que no apoyará la misma si no se modifica dicho apartado.

La portavoz de los ecosoberanistas, Bel Busquets, ha lamentado que el conseller de Educación del Govern, Marti March, «no haya incluido en el texto» de dicha Ley «la necesidad de asegurar que, como mínimo, el 50 % de las asignaturas deben impartirse en catalán, para garantizar la normalización de la lengua propia y la cohesión social».

En este sentido, Busquets ha explicado que el conseller March y la presidenta del Govern, Francina Armengol, «saben perfectamente que este tema es una línea roja para Més per Mallorca».

Además, fuentes de la ejecutiva del partido han expresado su malestar por el hecho de que «March pretenda consensuar la Ley con la derecha antes que con sus socios de Govern». En este sentido, el coportavoz de Més per Mallorca, Guillem Balboa, ha considerado que «no se puede estar con los promotores del TIL sin traicionar el espíritu de las camisetas verdes».