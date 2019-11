¿Dónde donar tus juguetes en Mallorca?

En casa se acumulan juguetes que nuestros pequeños ya no usan, muchos de ellos porque ya no corresponden a su edad. Los conservamos por si algún día les dan una nueva oportunidad, pero lo cierto es que acaban en un rincón sin que nadie les haga mucho caso. En Mallorca contamos con varias asociaciones que se encargan durante todo el año de recoger esos juguetes de segunda mano que se encuentran en buen estado -también nuevos- para hacerlos llegar a todos aquellos niños que no los tienen.

Cuando se aproxima la Navidad, se realizan numerosas campañas especiales para todos aquellos interesados en donar juguetes y contribuir a hacer felices a muchos pequeños sin recursos cuando llegan estas fechas; una buena ocasión también para fomentar la solidaridad de nuestros hijos.

Cáritas Mallorca, Fundación Nazaret, Deixalles o Sos Mamás son sólo algunas de las asociaciones que contribuyen a ello y que a través de sus páginas web o teléfonos informan de cómo realizar las donaciones, y dónde.

Además hay otras muchas entidades y organizaciones que colaboran y ponen en marcha iniciativas para reunir juguetes y que ningún niño pase estas navidades sin su regalo de Reyes. Estas son algunas de las que están en marcha:

NINGÚN NIÑ@ SIN ? REGALO ESTAS NAVIDADES Un año más os pedimos vuestra colaboración en la recogida de juguetes?? para la @joyronchildren Entre tod@s hagamos más feliz estas ? navidades a quienes más lo ?? merecen Los podéis traer a vuestra sede SUP ¡¡ Gracias!! pic.twitter.com/M621RaKDYr ? Sup Baleares (@SUPBaleares) November 27, 2019

ROPA Y JUGUETES SOLIDARIOS

¡Te necesitamos! Nuevos o de segunda mano (imprescindible buen estado). Hasta el viernes 13/12.

Entrega: IMAGINA

C/ Gremi de Selleters i Basters 6 nave 5, pol. Son Castelló.

Lu a vi de 8:30h a 15:00h

. #MasQue90Minutos#CuervosDeMallorca#Mallorca pic.twitter.com/RiLHZy41yg — Cuervos de Mallorca (@CuervosMallorca) November 27, 2019