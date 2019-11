PSIB, Més y Podem exhiben carteles contra la violencia machista en la intervención de Vox en el Parlament

Diputados del PSIB, Més per Mallorca y Unidas Podemos han exhibido este martes en el pleno del Parlament carteles contra la violencia machista durante la intervención de la diputada de Vox, Idoia Ribas, en una proposición sobre esta materia, después de que su formación no haya firmado un texto consensuado por el resto de formaciones que ha impedido que por primera vez no se haya podido leer una declaración institucional con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Entre otras proclamas, en los carteles se podía leer 'es violencia machista', 'no es no, el resto es violación', 'sois cómplices' o 'ni una menos'. En concreto, la iniciativa es una proposición no de ley (PNL) presentada por PSIB, Unidas Podemos y Més per Mallorca para que la Cámara exprese su solidaridad con motivo de las víctimas de la violencia de género, entre otros asuntos. Ha sido aprobada con 55 votos a favor y tres en contra (Vox).

Durante su defensa de la propuesta, la portavoz del PSIB, Sílvia Cano, ha censurado que Vox haya «boicoteado» la declaración institucional. Así, ha calificado a la formación de «extrema derecha» y ha celebrado, que «hoy haya quedado aislada» pues el resto de grupos sí ha apoyado el manifiesto contra la violencia de género.

Cano también ha dicho que este tipo de violencia es «la primera causa de muerte prematura» entre las mujeres de entre 15 y 44 años «en todo el mundo, por delante de las muertes provocadas por el cáncer, los accidentes de tránsito o las guerras».

La diputada de Podem, Gloria Santiago, ha defendido la iniciativa diciendo que «a las mujeres nos violentan solo por ser mujeres» y ha criticado a «los mediocres 'vendepatrias'» que «aseguran que el feminismo es el odio al hombre» cuando son ellos los que «nos asesinan».

La diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha manifestado que «hay que plantar cara a la barbarie», que no se puede «pactar con machistas» y que la «mentira también es violencia».

Desde el PP, su diputada Margalida Durán ha dicho que es «muy necesario» el apoyo a la PNL y ha dicho que no sabe cómo los representantes políticos que no han apoyado la declaración institucional puede «justificar de alguna manera no estar al lado» de las mujeres víctimas.

La diputada de Ciudadanos, Patricia Guasp ha manifestado también su posición a favor de la PNL y ha lamentado que Vox no se haya sumado a la declaración y que se frivolice con esta causa. También ha lamentado los ataques de la «extrema izquierda a los hombres de manera generalizada».

Por su lado, la diputada del PI, Lina Pons, ha reivindicado la «tolerancia cero» en este tema y ha abogado por seguir trabajando contra este «drama reiterativo».

En su intervención, la diputada de Vox, Idoia Ribas, ha dicho que desde su formación trabajan por «devolver la cordura a la sociedad» y por crear «medidas efectivas» para proteger a las «mujeres y a todas las personas que sufran violencia intrafamiliar». También ha reprochado que se trate a los hombres heterosexuales como «criminales en potencia» y que se aborde el asunto desde la «lucha entre sexos».