Grandes y pequeños comercios afrontan el Black Friday con expectativas dispares

El próximo viernes y como ya ocurre desde hace varios años, el comercio de Baleares vivirá una de sus fechas más importantes en cuanto a ventas, aunque de forma desigual para el conjunto del sector. El Black Friday, de origen norteamericano, se ha incorporado con facilidad a la agenda de las Islas y del resto de Europa, por lo que el consumidor «ya sabe qué es y espera ese día», reconocen grandes superficies y pequeño y mediano comercio.

Las ofertas que se realizan con motivo del Black Friday, a todos los sectores y departamentos, se extenderán previsiblemente durante todo el fin de semana, pues el domingo es uno de los diez festivos del año de apertura comercial en las Baleares. Además, algunos ya las empezarán el jueves, caso de El Corte Inglés. Pese a que en su origen el Black Friday era un solo día, de cada año se alarga más en el tiempo y es muy probable que las ofertas se inicien a principios de semana. «Esto desvirtúa el Black Friday», reconocen grandes y pequeños.

Una de las tendencias del Black Friday es que se adelantan las compras de Navidad y se retrasan las adquisiciones de ropa de abrigo. «Mucha gente espera a ese día para comprar lo que necesita para el invierno», explican los comerciantes, algo que no beneficia al pequeño y mediano comercio. «El margen de beneficio se reduce, porque la mayoría de compras se realizan cuando se aplican ofertas», explica el presidente de Pimeco, Toni Fuster, quien reconoce que nunca se han mostrado partidarios de esta efeméride, pero que no les queda más remedio que apuntarse. En términos similares se manifiesta el presidente de Afedeco, Toni Gayà, quien admite haber aconsejado a sus asociados que no hagan descuentos agresivos en productos de temporada, aunque se trata de una decisión que deberá tomar cada empresario en función de sus necesidades.

Las rebajas varían de un establecimiento a otro y en función del tipo de producto, pero se pueden adquirir artículos con hasta un 50 % de descuento. Moda y electrónica son los principales productos que busca el consumidor, según El Corte Inglés, desde donde aseguran que esta época es una de las más importantes en cuanto a volumen de ventas. En cambio, para el pequeño comercio «hay días de verano mejores», según Fuster, quien lamenta que el Black Friday «ha estropeado la campaña de Navidad». Muchos productos que antes se compraban en diciembre, ahora se adquirirán a lo largo del próximo fin de semana con descuentos.

Pero la competencia no es solo por parte de grandes superficies, sino a través de internet, que se ha convertido en el canal estrella del Black Friday. Prueba de ello es que la previsión de Correos en Baleares durante los meses de noviembre y diciembre, incluyendo también la campaña de Navidad, es repartir más de 750.000 paquetes, entorno a un 21 % más que el año anterior. Desde El Corte Inglés indican que alrededor de un 20 % de las compras que se realizan en el centro durante el Black Friday son a través de internet.