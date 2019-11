Armengol niega que se recorte en infraestructuras educativas en el Presupuesto de 2020

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha negado este martes en el pleno del Parlament que en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2020 se vaya recortar en infraestructuras educativas pues está presupuestada una inversión de 31,4 millones de euros.

Según ha dicho la líder socialista, a los 17,8 millones de euros del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) se le deben sumar 13 millones que provendrán de proyectos derivados del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Armengol también ha dicho entre el 2013 y el 2014 el PP invirtió «cero euros» en infraestructuras educativas y en su anterior legislatura invirtió 6,8 millones de euros. «En 2015, instauramos la paz social y en la anterior legislatura invertimos 70 millones en mejoras y en nuevos centro educativos», ha aseverado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha censurado que no se vayan a poder «eliminar» todos los barracones a los que se comprometieron, no van a poder construir nuevas escuelas y le ha pedido que asuman los retrasos y «reconozcan que no planifican bien» y «no han tenido en cuenta el aumento demográfico».