Baleares recibe parte de los 101 millones de euros que le debe el Gobierno

El Govern ya ha recibido el pago de 14 millones de euros de los 101 que le debe el Gobierno central en concepto de entregas a cuenta de este año. El dinero llegó justo antes de las elecciones y en los próximos días llegarán otros 36 millones, lo que permitirá cerrar el mes de noviembre con la mitad de la deuda saldada. Los 51 millones restantes se pagarán en diciembre, antes de fin de año, según confirmó la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

El Govern estaba pendiente de estos pagos, que quedaron congelados después de que el Congreso rechazara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y Pedro Sánchez se viera obligado a convocar elecciones. Aquellos Presupuestos que no vieron la luz preveían un aumento del dinero que se enviaba a las comunidades autónomas.

Todas ellas, incluida Baleares, elaboraron sus propios Presupuestos para 2019 con los ingresos previstos en los que no salieron adelante, por lo que quedaban con un agujero presupuestario que, en el caso balear, eran esos 101 millones.

Llegaron esos millones pero no lo hará otra parte de la deuda que mantiene el Gobierno con Baleares. El Ejecutivo de Pedro Sánchez logró el visto bueno de la Abogacía del Estado para el pago de las entregas a cuenta, pero no podrá pagar otros 78 millones que le debe de los atrasos de un mes del IVA. El Govern acabará el año con un déficit de al menos 78 millones de euros, al que se sumarán otros desfases que está provocando el descenso en la recaudación de impuestos.

El Govern puede encontrarse el año que viene con una situación similar ya que aún no sabe cuánto dinero recibirá en 2020 del sistema de financiación. No hay Presupuestos Generales del Estado aprobados, por lo que en las cuentas de la Comunitat para el año que viene no ha tenido más remedio que incluir una previsión.

La Conselleria d’Hisenda calcula que el año que viene recibirá 2.837 millones de euros del Gobierno en concepto de financiación autonómica. Si al final es menos, volverá a tener el problema de este año.