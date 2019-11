Denuncia el ‘maltrato’ de Ryanair al obligarle a pagar de más en un vuelo Madrid-Palma

Otra nueva denuncia contra Ryanair. En este caso un pasajero, J. Garau, denuncia que el pasado viernes en un vuelo Madrid-Palma le obligaron a pagar 25 euros por una maleta con las medidas reglamentarias «en base a lo que indicaba el billete de que partir de dos bultos el pasajero tendría que pagar ese suplemento, cuando yo solo, llevaba uno».

Lo peor, asegura el denunciante, «no fue tener que pagar los 25 euros sin justificación alguna sino el maltrato recibido». Personal de la compañía le advirtió de que «si no pagaba, la maleta se quedaría en Madrid y cuando yo intenté explicarles que no llevaba más que un bulto la mujer que me atendió me amenazó al decirme que si no me callaba yo también me iba a quedar en Madrid, así que al final no me quedÓ más remedio que pagar para no complicar las cosas y poder volar».

Asegura que «lo mismo que a mí le pasó a otra mujer y a ninguno de los dos nos quisieron dar un recibo por el pago para después poder reclamar. Tampoco está persona se quiso identificar cuando se lo pedimos».

«Tomadura de pelo»

El afectado lamenta que «es una tomadura de pelo y un maltrato por parte de esta compañía».

Cuando este sábado acudió al aeropuerto de Palma para presentar la reclamación la cosa no mejoró; «me acusaron de hacer fotos y llamaron a seguridad, ante los que pude demostrar que no había realizado ninguna fotografía».