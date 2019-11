Toda la oposición pide que se retiren los Presupuestos y MxM medita abstenerse

El proyecto de Presupuestos del Govern para el año que viene no ha gustado nada a todos los partidos de la oposición, que este viernes registraron cuatro enmiendas a la totalidad en las que se pide la retirada del proyecto y la presentación de unas cuentas alternativas. PP, Cs, PI y Vox coinciden en asegurar que estas cuentas son ficticias, que no sirven para resolver los problemas de Baleares y que mantienen una elevada presión fiscal que será negativa para la Comunitat.

El Govern tiene garantizado que superará ese primer escollo parlamentario ya que los tres partidos suman 27 votos frente a los 29 de PSIB, Podemos y Més. La clave está, por ahora, en Més per Menorca (MxM), que ha anunciado que medita abstenerse en esta primera votación. Lo menorquines han optado por no bloquear las cuentas de la Comunitat, a pesar de que están profundamente disconformes con algunas partidas presupuestarias, especialmente todas las relativas al reparto del dinero de la ecotasa. De hecho, la formación que lidera Josep Castells ha dejado abierta la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad a toda esta sección.

El portavoz de la formación aseguró este viernes que están en contra de que la ecotasa financie la construcción del metro al ParcBit y la remodelación del Conservatorio de Maó. En su opinión, se trata de proyectos que no tienen nada que ver con la finalidad de la ecotasa, por lo que meditan su abstención.

El portavoz del PP, Gabriel Company, aseguró, por su parte, que las cuentas del Govern para el año que viene son «ficticias» ya que los ingresos son irreales. «Son unas cuentas irresponsables en un contexto de desaceleración económica», dijo.

El portavoz de Cs, Marc Pérez-Ribas, señaló que los Presupuestos son «un engaño a la ciudadanía» y lamentó que no haya habido una previsión de ingresos «prudente», que no se ajustará a los gastos.

El portavoz del PI, Jaume Font, lamenta en un comunicado la elevada presión fiscal de los Presupuestos y que se «pervierta» la naturaleza de la ecotasa, que se destina a financiar proyectos que no tienen nada que ver con lo que marca la ley de creación del impuesto.

Inicio del trámite

La consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, defenderá el próximo martes en el Parlament el proyecto de Presupuestos frente a las cuatro enmiendas a la totalidad de la oposición. No tendrá problemas para que las cuentas pasen este primer trámite y, a partir de entonces, comenzará un largo proceso que culminará en la semana anterior a la de Navidad, fecha en que también podría celebrarse la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Antes de la aprobación definitiva llegarán las enmiendas parciales, que es cuando la consellera d’Hisenda deberá negociar con Més per Menorca para conseguir su apoyo a las cuentas. También deberá negociar con Gent per Formentera, que pide más dinero para conexiones con la isla.