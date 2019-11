Los 'gegants' del Consell llevan dos años fuera de circulación

Los Gegants del Consell de Mallorca, los reyes Jaume II, Sanç I, Jaume III y Esclaramunda de Foix ya llevan dos años sin salir de Palau Reial, donde se les exhibe. No participan en las fiestas tradicionales ni en los numerosos encuentros que se organizan en la Part Forana. Permanecen plantados junto a la escalinata noble de Palau Reial, sin bailar y hieráticos.

Los Gegants del Consell fueron objeto de debate en el pleno de este jueves. La consellera Margalida Roig (Cs) preguntó a Teresa Suárez, la consellera ejecutiva de Presidència, la razón por la cual no habían participado en la Colcada de la Beata o, por ejemplo, en un encuentro celebrado en Llucmajor hace unos meses.

La razón son problemas administrativos, según explicó Suárez. La consellera de Presidència señaló que hasta 2006 eran transportados (al lugar donde realizaban su actuación) y llevados por personas contratadas según la normativa vigente. Se hacían dos contratos: uno para transportarlo y otro para exhibirlos.

No obstante, de acuerdo con la nueva ley de contratación, los servicios jurídicos avisaron de que tenía que hacerse un solo contrato, tanto para el transporte como para la exhibición. El Consell convocó el concurso pertinente, pero no se presentó nadie. Desde entonces, los Gegants no han vuelto a salir de la sede de la institución.

La voluntad del Consell –prosiguió Suárez– es que una asociación de geganters se responsabilice tanto del transporte como de la exhibición y que trabajará en este sentido. La consellera pretende evitar que los gegants estén en manos de una sola colla, quiere que sean gestionados por una asociación de colles.

No obstante, Jaume II, su consorte Esclaramunda y los reyes Sanç y Jaume III volverán a salir antes de que acabe el año, explicó Suárez. Será el 31 de Desembre, Diada de Mallorca, en qué se plantarán frente al portal de Palau Reial. Se hará al amparo de un contrato menor por valor de 800 euros.