Juicio para incluir las guardias en las bajas de maternidad de las médicas de Baleares

Dos embarazos y dos bajas por maternidad sin cobrar las guardias. Un juzgado de lo Contencioso de Palma celebró este miércoles el juicio por la reclamación de una pediatra contra el IB-Salut para que se incluya en los periodos en los que estuvo de baja todo su sueldo. La administración autonómica, que se opone a la demanda, sólo incluye el prorrateo de las guardias que llevan a cabo los médicos de forma obligatoria en el periodo de adaptación y durante la lactancia y se lo negó en las bajas. La pediatra y varias decenas de médicas afectadas, representandas por el sindicato médico Simebal, han llevado a los tribunales estos casos. Su representación sostiene que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional han resuelto ya en varias ocasiones que el pago de las guardias no es una gratificación sino que forma parte de la retribución ordinaria de los médicos, fundamentalmente porque estas son obligatorias y forman parte del trabajo. Además, sostiene que supone una discriminación contra las mujeres.

La demandante estuvo acompañada por un grupo de médicas embarazadas que afrontan el mismo problema. Una de ellas, anestesista, explica que la normativa de riesgos laborales le recomienda no llevar a cabo guardias desde la semana 24 de embarazo. Los casos son similares e implican bajas prolongadas en las que, de media, las médicas cobran un 20 % menos de lo que les correspondería si se prorratearan las bajas, una cantidad que ronda los 1.200 euros mensuales. La Abogacía de la Comunitat, de forma muy escueta, remite su contestación a la demanda a un acuerdo del Consell de Govern del año 2012 en el que se calificaban las guardias como una gratificación y que, por ello, no se incluyen dentro del salario sobre el que se calcula la baja. En otras comunidades sí se pagan.

Diferentes categorías

La consellera de Salut, Patricia Gómez, reconoció el pasado martes en el Ple del Parlament que la medida aprobada el mes de mayo por el Consell de Govern y que todavía no se ha aplicado afecta a unas 13.000 profesionales de sanidad que se encuentran en situación de baja maternal o bien en periodo de gestación. Respondía así a una pregunta de la diputada del PP Margalida Durán, quien criticó los atrasos en el pago que, supuestamente se reintegrará en la próxima nómina con carácter retroactivo a 1 de enero de 2019. «No ha habido interés». criticó Durán. «Dicen que son feministas y ecologistas pero defender la igualdad salarial no es ponerse tras una pancarta o exigir a empresas planes de igualdad que ustedes no aplican». El PP asegura que ya se preocupó por este plus en septiembre de 2018.