Revuelo entre las enfermeras de Baleares por el aporte de méritos de la oposición

Desde el pasado 25 de octubre, los aprobados en la Oposición Pública de Empleo (OPE) de Enfermería pueden aportar la documentación acreditativa de los méritos relativos a la fase de concurso, así como los servicios prestados con fecha de corte 10 de mayo de 2018.

Sin embargo, el Sindicato de Enfermería de Balears (SATSE) denuncia que en el registro de los servicios centrales del IB-Salut «los funcionarios se están negando a recoger toda la documentación que se aporta», con la incertidumbre que esta decisión genera entre los candidatos a un puesto de trabajo fijo. El SATSE recuerda que «es un derecho del opositor el entregar la documentación que quiera».

El problema radica en que se ha solapado en el tiempo el proceso de oposición con la inclusión en la bolsa única de empleo, dos trámites que no tienen relación entre sí.

IB-Salut alega que si ya se han entregado méritos para la bolsa única de empleo no es necesario que se vuelvan a aportar en el concurso de oposición. Y el Sindicato de Enfermería advierte de que esto se ha notificado a posteriori y va contra el derecho del opositor a entregar lo que considere necesario.

«Una vez en el registro te preguntan si has entrado en bolsa y sólo le convalidan o compulsan lo que no haya presentado en bolsa y eso no se puede hacer», argumenta la delegada sindical, Raquel Medranda.

Evitar duplicidades

El registro que recoge la documentación pide que no presenten dos veces lo mismo, para evitar duplicidades en la baremación. «Con todos los procesos que hay abiertos hay que optimizarlos para que no se eternicen», explican. Sin embargo no existe relación entre la bolsa de empleo y el concurso de oposición y la medida ha generado un considerable revuelo.