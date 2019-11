‘Up’ o la importancia del juego

La instalación Up. Paisatge lúdic se inauguró este jueves en el Col·legi d’Arquitectes para reivindicar la importancia del juego, «no sólo para niños», en palabras de su autora, la arquitecta y diseñadora de espacios artísticos y pedagógicos, Irene Fernández, del grupo Createctura.

La instalación, montada en el marco del encuentro formativo y cultural PAula, que arranca este viernes en Es Baluard en su segunda edición en Baleares, estará abierta al público y a todos los centros educativos -con cita previa- de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas hasta el próximo 22 de noviembre, concretamente en la sala de exposiciones del Col·legi d’Arquitectes.

La creación del espacio lúdico ha contado con la colaboración del arquitecto local Pablo Amor, de Arquitectives.

Up propone un paisaje lúdico de aire y reflejos que se ha inspirado en la luz de Mallorca y en la altura de los techos de la sala que la acoge. Un grupo de niños inauguró este jueves la instalación, cuyo espacio ha sido ocupado por globos metalizados y confeti azul que recubre todo el suelo. Con Up, Irene Fernández reivindica la importancia del juego no sólo para niños, sino también para adultos: «Se trata de un juego libre, no estructurado, que deja a los más pequeños interpretarlo desde su propia individualidad».