La admisión a los grados de maestro en Baleares se iniciará dos días después de la selectividad

Las pruebas de acceso a los grados de Educación Infantil y Primaria, las primeras que organiza la Universitat de les Illes Balears (UIB), tendrán lugar el sábado 13 de junio de 2020, dos días después de finalizados los exámenes de selectividad.

Así lo explicaron este jueves Miquel Oliver y Daniel Adrover, miembros de la comisión del Pla de Millora de la Formació del Professorat, que es fruto de tres años de trabajo y consultas incluso a nivel internacional.

Así, todos los aspirantes a cursar los grados de Educación Infantil y Primaria (maestros) deberán realizar estas pruebas de admisión.

El pasado abril ya se realizó una prueba piloto con 107 alumnos de 16 centros educativos de Baleares. Las pruebas definitivas del año que viene consistirán en dos exámenes por la mañana del 13 de junio: uno de competencia comunicativa y razonamiento crítico (en catalán y castellano) y otro de competencia logicomatemática. Estas pruebas se harán por escrito y si no se superan, el alumno no podrá pasar a la fase siguiente. Esta segunda fase, de carácter oral, tendrá lugar el día 2 o el 3 de julio. Se realizarán entrevistas grupales, es decir, se crearán grupos de seis personas que debatirán sobre una situación educativa. A todo ello se añade un vídeo de presentación que deberá realizar y entregar el alumno con un máximo de dos minutos de duración.

La calificación de los exámenes escritos del 13 de junio se dará el 18 de junio y no será numérica: se limitará al «apto» o «no apto». Como ya se ha comentado, los que no hayan superado esta fase escrita no podrán pasar a la oral de julio. El día 7 de julio se darán los resultados provisionales y el 13 de julio, justo un mes después de iniciarse las pruebas, se entregarán las calificaciones definitivas.

Riera y Adrover recordaron que «la intención es que, tras tres años de consolidación, las pruebas se realicen en abril, distanciadas de la selectividad, tal como ya se ha hecho en Cataluña».

Ambos responsables señalaron que «ésta es la primera vez que, además de la selectividad, la UIB establece pruebas de admisión para sus grados, pero ésta será una práctica que, con total seguridad, se irá extendiendo. La Universitat de Barcelona tiene pruebas de admisión en ocho de sus grados».

Oliver y Adrover destacaron que «en la prueba piloto de abril, un 70 % de los alumnos superó las pruebas. Infantil y Primaria son grados que tienen un abandono del 20 % en sus dos primeros cursos, por lo que las pruebas de admisión, disuasorias, mejorarán el perfil de ingreso y evitarán posteriores abandonos».