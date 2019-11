Miles de niños con altas capacidades sin identificar en Baleares por falta de ayudas

La Asociación Balear de Superdotados y Altas Capacidades (ABSAC) ha expresado sus quejas y críticas ante lo que consideran una falta de apoyos y ayudas a este colectivo de alumnos. María José Cordero, asesora de ABSAC, explica que «hay miles de alumnos con altas capacidades sin identificar porque la mayoría de profesionales educativos no tienen la formación suficiente para hacerlo. Si alguno decide formarse sobre esta cuestión, lo hace por su cuenta. La consecuencia es la frustración, el fracaso y el abandono escolar. Los alumnos con altas capacidades fracasan cuatro veces más que la media y uno de cada dos sufre acoso escolar, el doble que la media».

Según Cordero, «dictámenes europeos y la propia LOMCE obligan a la identificación de las altas capacidades en el ámbito escolar, pero la Administración lo incumple y lo deja en manos de la voluntariedad de los centros. Así, se crean discriminaciones».

La asesora de ABSAC señala que «con unos 14.500 alumnos de altas capacidades sin identificar, no tenemos una educación inclusiva y los alumnos con altas capacidades pueden sufrir desde el punto de vista académico, social y de salud mental por el estrés soportado en la escuela».

La Conselleria d’Educació ha dejado de aportar 50.000 euros para el Curso de Experto Universitario en Altas Capacidades de la UIB y las becas del Estado para los alumnos ya no cubren actividades de lenguas, música y deportes. Para María José Cordero, «nunca se debería recortar en educación y eliminar las becas supone eliminar derechos».

Rosabel Rodríguez, vicerrectora de Estudiantes de la UIB y responsable del Programa d’Atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals, comenta que «nos llenamos la boca con la educación inclusiva y la diversidad, pero las altas capacidades siempre se quedan atrás, siempre están en la cuerda floja. O se cree en la inclusión o no se cree». Sobre la supresión de los 50.000 euros para el curso de experto, Rodríguez indica que «se mantendrá, pero ya no será igual. Traíamos expertos de toda España porque aquí no tenemos tantos especialistas, pero a partir de ahora será más complicado. Con las altas capacidades, el avance es lento y difícil, pero retroceder es rápido y muy fácil».

La directora general de Comunitat Educativa, Amanda Fernández, expresó el compromiso de la Conselleria de mantener las ayudas a los programas Mentoriment (fortalecimiento extracurricular) y Estalmat (para el talento matemático), «pero, por cuestiones presupuestarias, no podemos seguir aportando 50.000 euros al Curso de Experto Universitario. Sí estamos comprometidos en la organización de jornadas generales o específicas que aborden las altas capacidades. Además, la Conselleria sólo dispone de un asesor-coordinador para altas capacidades, pero nuestra intención es conformar un equipo de al menos tres personas».

En cuanto a las becas del Estado, Fernández indica que «animamos a familias y asociaciones a que nos presenten escritos para que desde la Conselleria hagamos las reclamaciones y gestiones oportunas ante el Ministerio. Y también animamos a las entidades a que se presenten a las convocatorias de ayudas para las asociaciones de padres y madres, pues no podemos conceder subvenciones nominativas».