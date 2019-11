Una avería en el sistema eléctrico deja el metro a la UIB sin servicio

El metro que enlaza Palma con la Universitat no funcionó este jueves durante casi todo el día. Sí estuvo operativo durante las primeras horas de la mañana, pero hacia las nueve se produjo una avería en la infraestructura que lo provee de energía eléctrica que anoche todavía no se había podido solucionar. El Govern espera que la circulación se pudiera restablecer este viernes por la mañana.

Serveis Ferroviaris habilitó un servicio especial de autobús para que los viajeros pudieran hacer el viaje entre el centro de Palma y la Universitat. Ese servicio hizo el mismo trayecto que la línea 1 del metro y realizó paradas de Son Fuster, Son Castelló, Son Sardina, etcétera. Por otra parte, la EMT reforzó las frecuencias de paso de la línea 19, que es la que enlaza Palma con la UIB.

Personal de SFM informaba en la estación intermodal a los pasajeros que se dirigían al metro de que el metro no prestaba servicio a causa de la avería y les invitaba a dirigirse a la dársena 18 de la misma estación para coger el autobús sustitutorio.

Subestación de Son Costa

Personal de SFM informó de que la avería en el sistema eléctrico se había registrado en la subestación de Son Costa. Técnicos de la empresa pública trabajaron todo el día para tratar de restablecer el suministro.

🔵S'està treballant intensament per resoldre la incidència, però per ara no podem concretar quan es restablirà el servei en la línia M1. Els serveis alternatius de bus establerts seguiran funcionant fins que es resolgui. Disculpin les molèsties ocasionades.@EMT_Palma