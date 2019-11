Grupo Iberostar, galardonada en los International Travel & Tourism Awards

En el marco de la WTM 2019, Grupo Iberostar ha sido galardonado con el máximo premio concedido en los International Travel & Tourism Awards, en la categoría de ‘Outstanding Contribution To The Travel & Tourism Industry ’.

El galardón, otorgado este martes por la noche en Londres en una gala a la que asistieron más de 500 profesionales del sector del turismo, reconoce propuestas de empresas, destinos o iniciativas empresariales que se distingan por su innovación, su interés humano o su sostenibilidad.

Este año, el premio elogió el esfuerzo de Iberostar por impulsar un turismo más responsable y por preservar el medio ambiente y los océanos alrededor de los más de 120 hoteles de la cadena hotelera, a través de su movimiento Wave Of Change, que impulsa desde 2017 y que cuenta con tres pilares de actuación: eliminación de plásticos de un solo uso y avance hacia una economía circular, consumo responsable de pescado y mejora de la salud costera.

Los International Travel & Tourism Awards son ya un referente en la industria turística. Reconocen la excelencia en la gestión empresarial y permiten a todas las organizaciones, grandes y pequeñas, así como iniciativas individuales, poner en valor sus buenas prácticas. Con este premio, se obtiene un reconocimiento oficial como innovadores en la industria.

Un honor recibir el International Travel & Tourism Award 2019: Outstanding contribution to the industry in #WTM2019, que reconoce nuestros esfuerzos por un turismo responsable. pic.twitter.com/oFeQTVmGrq