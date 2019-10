Montse Fuster, fundadora y presidenta de Amadip Esment: «Mi hija es mi maestra, me ha enseñado a ver de otra forma»

Premio: Siurell Concordia i Valors Humans a Montse Fuster

Méritos: Lleva 31 años al frente de Amadip Esment, entidad que fundó para las personas con discapacidad intelectual.

La entrega del Siurell de Plata a Montse Fuster, presidenta y fundadora de Amadip Esment, fue una de las más emotivas de la noche. Y es que recogió el galardón de manos de su hija Lourdes, quien, en palabras de Fuster ha sido su «maestra».

«Es la persona que me ha cambiado ante la vida, quien me ha abierto ventanas y me ha enseñado a ver de otra forma», dijo Fuster, sorprendida por recibir el Siurell de manos de su hija, a quien se lo dedicó. «Ella es única», dijo, visiblemente emocionada, al tiempo que reconoció no estar acostumbrada a recibir premios a nivel personal ya que la mayoría que ha recogido son para Amadip Esment.

De todos modos, también quiso dedicar el galardón a todos los trabajadores de la entidad, que desde hace más de medio siglo trabaja en pro de la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. «Con su labor diaria contribuyen a que estas personas puedan desarrollar su vida con dignidad», concluyó, en referencia a un equipo de cerca de 600 profesionales y a una entidad que se ha convertido en un referente social.