Los aranceles de Trump aumentan un 25 % los precios del calzado, vino y queso balear

La Cámara de Comercio, la Fundació Impulsa Balears, las denominaciones de origen del vino y del queso, así como los técnicos de Aduanas de Gestha coinciden en que las medidas proteccionistas adoptadas por la Administración americana que preside Donald Trump «van a afectar a las exportaciones procedentes de las Islas, lo que va a colocar a algunas empresas ante una situación muy compleja».

Las exportaciones a Estados Unidos en su conjunto superaron los 32,4 millones de euros en 2018 y este año, hasta junio, llegan casi a los 11,5 millones. No son cifras elevadas respecto al comercio exterior que se realiza en Europea, pero ayudan al volumen de negocio de las empresas por su diversificación.

Los sectores más afectados son el calzado, queso y el del vino, en menor medida, ya que la nueva política arancelaria incrementará un 25 % sus precios.

El director de la Fundació Impulsa, Antoni Riera, indica que la coyuntura económica actual es negativa en cuanto a consumo en Europa «de ahí que las empresas habían apostado por el comercio exterior, pero la estrategia arancelaria de Estados Unidos incide más en esta cuestión».

Riera afirma que los nuevos gravámenes «empobrecen al vecino y motivan que los países se vean obligados a negociar con Estados Unidos. Francia e Italia lo han hecho, pero España no y las empresas están pagando esta situación al repercutir en sus ventas al exterior».

Las denominaciones de origen (DO) de Vi de la Terra, Binissalem y Pla i Llevant coinciden en señalar en que pese a que la ventas no representan ni el 2 % «la subida de precios afecta, aunque hay que decir que al tratarse de un producto premium está enfocado a gourmets». Desde la DO Mahón-Menorca coinciden en esta apreciación «aunque el impacto económico en este sector sí que es importante por el volumen de la comercialización que se realizaba hasta la fecha».

El presidente de la Cámara de Mallorca, Antoni Mercant, puntualiza que para las empresas afectadas «será un verdadero quebradero de cabeza, pienso en las queserías menorquinas».

Jose María Mollinero, secretario general de los Técnicos de Audanas de Gestha, inciden en que «ahora todos los productos afectados incrementarán sus precios un 25 %, lo cual es hace perder competitividad. El consumidor americano se decantará ahora por productos más baratos y de la misma calidad que los españoles, en este caso de Baleares».