Nicolás Mendoza en el Club Ultima Hora: «Las hormonas no producen cáncer de mama»

«Ni la menopausia es una enfermedad, ni la terapia con hormonas produce cáncer de mama». El doctor Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia centró su intervención en el Club Ultima Hora en Es Baluard organizada de forma conjunta con la Asociación Española Contra el Cáncer en Balears, en desmontar estos dos grandes mitos, entre muchos otros.

El primero de ellos es la creencia de que se ha intentado medicalizar la menopausia, «un mensaje erróneo», que el doctor Mendoza desmontó con cifras. «Habría que tratar los síntomas en una de cada cinco mujeres y sólo se está tratando al 4 %», aseguró. «¿Saben a cuántas mujeres se trataba antes de que se relacionaran las hormonas con el cáncer de mama? También al 4 %», desveló. De esta forma, el experto contrarrestó la rumorología y confirmó que, en realidad, «se está dejando de dar terapia a muchas personas».

Tres de cada cuatro mujeres tienen síntomas en la menopausia y en la mitad de los casos serán moderados o graves, es decir, «impedirán una vida con calidad». Sin embargo no existen estadísticas para conocer qué mujer los padecerá, con qué magnitud o durante cuánto tiempo. «Cada caso es único y debe hacerse un traje a medida».

Las terapias hormonales, explicó Mendoza, deben darse en las mujeres con síntomas que así lo soliciten o en los casos de menopausia precoz porque «si no las tratamos tienen más probabilidad de morir de un infarto o una demencia relacionada». En mujeres menores de 40 años los tratamientos «no tienen una fecha límite mientras estén indicados». En cualquier caso, la terapia hormonal no está relacionada con el cáncer de mama como indicó un estudio estadounidense. La causa del error pudo ser la metodología o bien que no se usen los mismos tratamientos, pero «con lo que yo he puesto, o mis colegas, o con lo que dan en países vecinos, no se ha dado ningún tipo de relación», reiteró.

Se altera en cuatro de cada cinco mujeres «y sus problemas van a más a lo largo de los años», asegura este experto. «La inmensa mayoría tiene complicaciones y no lo consultan con su médico. Además los profesionales no se dan a preguntar y cuando lo hacen les contestan: de eso no voy a hablar». Los problemas sexuales tras la menopausia son una especie de tabú y «si no se le pone remedio, la cosa empeora».

Precisamente gozar de una sexualidad satisfactoria es uno de los consejos para prevenir el cáncer de mama. Además, recomiendan tener hijos antes de los 35 años, hacer ejercicio, no fumar, controlar la glucosa o hacer una dieta equilibrada. «La obesidad es la principal causa de cáncer de mama en cifras globales», insistió en señalar Nicolás Mendoza.

Otro de los factores que producen éste y otros tipos de cáncer es, con gran probabilidad, «el medio ambiente contaminado en el que vivimos y los plásticos», añadió.

Por su parte, el doctor Javier Cortés, presidente de la AECC en Baleares, que participó en el coloquio posterior a la conferencia, recordó que actualmente «estamos curando el 83 % de los casos de cáncer de mama que diagnosticamos». Sin embargo remarcó también que el camino es largo y necesita de un factor esencial para que el porcentaje siga en aumento: la investigación.

El doctor Cortés insistió en señalar la importancia de la prevención: «Si recibís una carta de Salut Pública en casa para participar en el cribado de cáncer de mama, id a haceros una mamografía», aconsejó al público femenino de entre 50 y 69 años.