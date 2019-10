El presunto agresor de Paula Rotger: «Ni mantuve una actitud violenta, ni la agredí ni sabía quién era»

«Ni mantuve una actitud violenta ni agredí a nadie», asegura José Manuel V., el trabajador del aeropuerto que este miércoles rompió el cristal del coche de Paula Rotger tras discutir con ella en un párking. «No tendría que haber entrado en elsujuego», se lamenta José Manuel V., que ha hablado con Ultima Hora para ofrecer su relato.

José Manuel V. explica que hacía cola junto a Paula Rotger, «a la que no conocía», para pagar un abono del parking. «Hablaba mal de España y de los españoles, que eran unos hijos de puta y que jamás les dejarían en paz [a los catalanes] y me sentí atacado. Se lo reproché y nos enzarzamos en una discusión, nos insultamos y nos faltamos al respeto. Luego cada uno se fue con su vehículo. Pero vi que su acompañante [de Rotger] me grababa y bajé del coche y me dirigí hacia ellas para que cesaran. Puse las manos en la ventanilla de su coche, subieron el cristal y me cogió los dedos. Entonces empujé hacia abajo y se rompió. No fue voluntariamente ni de un puñetazo», relata.

Después de lo ocurrido, José Manuel V. se dirigió a Paula Rotger y «de buena fe, le dije que podía denunciarme o que podía pagar los daños que yo había provocado, pero esto se ha tergiversado», lamenta.

José Manuel V. también ha denunciado a Paula Rotger, «por insultarme. Me llamó forastero, españolito de mierda y me provocó al grabarme».

«Yo no conocía a Paula Rotger. Luego he visto que había mantenido un cruce de denuncias con la Guardia Civil y que aparecía en los medios –prosigue en su explicación. Yo no tendría que haber entrado en el juego de discutir. Pero es un tema sensible y me sentí atacado al insultar a los españoles», añade. En este contexto, José Manuel V. niega haberse identificado como hijo de guardia civil. «Ningún familiar directo mío lo es».

El testimonio de Rotger contradice por completo al de José Manuel V. Asegura que se dirigió a ellas en actitud violenta y que rompió el cristal. Temían «que nos hiciera daño».