Las iglesias de Mallorca abren sus puertas al público durante una noche

El obispado de Mallorca y la Fundación Amigos del Patrimonio organizan este viernes la «Noche de las Iglesias», un evento que consiste en abrir las puertas de algunos templos al público durante una noche para ofrecer la oportunidad de descubrir el significado de los templos y sus rituales.

En una nota de prensa, el obispado ha informado este miércoles de que esa práctica iniciada en Francia, que parte de la toma de conciencia de la transcendencia del gran patrimonio de la Iglesia, llega por primera vez a los templos de la isla.

El obispo de la diócesis, Sebastià Taltavull, ha destacado que el hecho de encontrar las iglesias abiertas «pone el elemento del silencio a disposición» de muchas personas.

Durante una noche cinco iglesias de Mallorca abrirán sus puertas, iluminadas únicamente con la luz de las velas y darán la bienvenida a todo el que quiera entrar y vivir un momento de contemplación gracias al arte manifestado en todas sus dimensiones en el marco del extraordinario patrimonio de las iglesias.

«El portal que cada uno está llamado a atravesar es el de la Iglesia, pero también el de un momento de interioridad, quizás inesperado», han afirmado los organizadores de la iniciativa.

El vicario episcopal de Patrimonio del Obispado, Nadal Bernat, ha explicado que los tres puntos que caracterizan esta intervención son «acogida, noche y luz».

Por su parte, el presidente de Amigos del Patrimonio, Joan Guaita, ha señalado que es un proyecto del que emergen «la espiritualidad y la trascendencia» e invita a quien lo desee a «vivir una experiencia única» en algunos de los templos más bellos de la isla. «Es un gesto doble, al entrar, se desea descubrir no sólo un lugar, sino también quienes lo frecuentan» ha destacado la organización y ha añadido: «Al salir, te has de llevar la belleza que has encontrado, dejando un poco de tu mente y de tu corazón».

Finalmente, los organizadores han mencionado numerosos testimonios de quienes atraviesan el portal de una iglesia y se maravillan de lo que sucede una vez dentro.