El PP pedirá la reprobación del senador Vidal

El PP solicitará la reprobación del senador autonómico Vicenç Vidal (Més per Mallorca) por sus manifestaciones de este lunes en diferentes medios de comunicación y a través de sus perfiles en las redes sociales en las que hablaba de «presos políticos» en España, afirmaba que el «franquismo continúa instalado en los aparatos del Estado» y apelaba a «seguir luchando por la autodeterminación».

Además, animaba a la gente a participar en los actos y manifestaciones en protesta por la sentencia del procés. El presidente del PP, Biel Company, ha explicado este martes que «mañana registraremos el escrito de reprobación para su votación en el Parlament. Se trata de unas manifestaciones que están fuera de lugar por un representante elegido por esta Cámara y que debe representar los intereses de todos los ciudadanos de Baleares por su condición de senador autonómico».

Company ha realizado estas declaraciones instantes después de que los representantes de Més per Mallorca se hayan ausentado de sus escaños en protesta por la sentencia emitida por el Tribunal Supremo.

Company, que ha calificado de «espectáculo lamentable» el comportamiento de los representantes de Més y que también ha criticado la actitud «laxa» del presidente de la Cámara, Vicenç Thomàs, ha pedido que no se utilice «este Parlament para hablar de temas que no tienen nada que ver con esta comunidad. Aquí no queremos que se traslade ni se genere ningún conflicto estéril que está provocando, en otras comunidades, confrontación y que la gente viva peor y no mejor”.