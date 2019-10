El Consell recurre a fondos propios al no revisar Madrid el convenio de carreteras

El Consell de Mallorca ha tenido que recurrir a los fondos propios para financiar dos obras viarias que, de acuerdo con su voluntad, debería haber financiado el Gobierno del Estado. Las dos obras son el enlace de la autopista de Inca (Ma-13) con los polígonos de Santa Maria y Consell y el enlace de esta misma autopista con el polígono de Marratxí.

Ambas obras se encuentran en fase de licitación, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La primera salió a concurso por un importe de 3,8 millones de euros y la segunda por 1,2, sin incluir el IVA. En conjunto, pues, suman 5 millones de euros, pero cabe prever que las ofertas que hagan las empresas rebajarán finalmente la cifra.

Estos 5 millones de euros saldrán de los recursos propios del Consell de Mallorca y no del convenio de carreteras (con cargo a los Presupuestos del Estado), como pretendía el Consell. La última revisión de dicho convenio, aprobada en 2014 y aún vigente, no las incluía, pero sí se incluyeron en un acuerdo posterior entre el Ministerio de Fomento y el Consell que todavía no ha recibido la aprobación del Consejo de Ministros, que tiene la última palabra. Si el Gobierno hubiera dado el visto bueno definitivo a dicho acuerdo, estas obras se financiarían con dinero del Estado.

La demora del Gobierno se debe a los numerosos meses que el Ejecutivo ha estado en funciones estos últimos años –se han convocado elecciones generales cuatro veces en cuatro años–, señalan fuentes cercanas al Consell.

Desde que recuperó el gobierno del Consell en 2015, la izquierda ha defendido siempre que había que revisar las inversiones previstas en el convenio de carreteras. Su objetivo es desviar dinero que en principio tenía que destinarse a levantar infraestructuras de gran alcance (como por ejemplo una ampliación de la carretera que enlaza Sencelles y Algaida) a actuaciones más pequeñas y también necesarias, como por ejemplo los dos enlaces mencionados.

Asimismo, el Consell pretende reprogramar las inversiones con el objetivo de prolongar los plazos para ejecutarlas. El convenio hoy vigente prevé que se inviertan alrededor de 200 millones de euros en carreteras en los próximos dos años, algo que sin lugar a dudas no se hará. Para evitarlo, y para destinar los recursos a las actuaciones que prioriza, el Consell pretende que el Consejo de Ministros apruebe lo antes posible la revisión del convenio que se acordó la legislatura pasada.

Contratos de mantenimiento

El conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, prorrogará algunos meses parte de las contratas de mantenimiento de la red viaria con el objetivo de que la media docena de contratos vigentes sobre este servicio acaben al mismo tiempo. Sevillano descarta unificar el mantenimiento de las carreteras en un solo contrato.