Escarrer: «En gran parte, a mis empleados y ejecutivos debo lo que soy»

«En gran parte, a mis empleados y ejecutivos debo lo que soy», ha destacado el fundador y presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Juliá, durante el acto de reconocimiento que le ha rendido este viernes la fuerza laboral de la compañía y los sindicatos UGT y CCOO.

Escarrer, arropado por su familiares, amigos y empleados de la cadena hotelera que comenzó a forjar hace más de 60 años y que hoy es una de las mayores del mundo, ha agradecido el homenaje y recordado durante su intervención que siempre ha estado convencido de que el mayor activo de la compañía son sus trabajadores.

«Este reconocimiento vuestro, que me llega en un momento muy importante de mi vida, tiene para mí sin duda, un inmenso valor porque procede sobre todo de los empleados del grupo y de los dos sindicatos más importantes, UGT y Comisiones Obreras», ha dicho un emocionado Escarrer.

Durante el acto que coincide con su medio siglo de compromiso con Palmanova y Magaluf, destino turístico en el se inició el desarrollo de lo que hoy en día es Meliá Hotels International, tres veteranos trabajadores de la cadena han elogiado el comportamiento de Escarrer con los empleados a lo largo de su trayectoria empresarial.

«Aunque a lo largo de mi carrera he vivido momentos difíciles, yo diría que muy difíciles, pasando noches sin dormir y tratando de ver cómo pagar las nóminas a final de mes, me enorgullece decir que nunca, nunca, he dejado de cumplir puntualmente con mis trabajadores, porque no podía fallar a todos aquellos que confiabais en mi», ha explicado el fundador del imperio hotelero.

Al acto celebrado en los hoteles Meliá Calviá Beach y Meliá South Beach y apenas una hora después de que la Guardia Civil condecorara a Escarrer con la Cruz de Plata por su labor de apoyo al Cuerpo durante la ceremonia celebrada en Palma con ocasión de la Patrona de la Benemérita, han asistido también el conseller de Turismo del Govern Iago, Negueruela; el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Andreu Serra; el alcalde Calviá, Alfonso Rodríguez, y los secretarios generales de UGT y CCOO en Baleares, Alejandro Texias y Jose Luís García, respectivamente.

Escarrer, de 84 años y artífice de una compañía que cuenta con unos 390 hoteles repartidos por más de cuarenta países de cuatro continentes, ha recordado en su intervención sus comienzos en Magaluf-Palmanova hace ya medio siglo, y el compromiso de la cadena con este destino turístico en el que a lo largo de un quinquenio ha invertido 250 millones de euros en la renovación de sus hoteles.

«Magaluf se enfrentaba a una situación terminal y, yo diría, casi tocando fondo, y fue entonces cuando en Meliá decidimos, vista la importante presencia y masa crítica que tenemos en la zona, impulsar un profundo proceso de renovación y posicionamiento», ha apuntado Escarrer antes enumerar algunos de proyectos que se han desarrollado en esta zona, que han cambiado el urbanismo de este destino.

«Hemos conseguido ya el hito de mantener un hotel abierto todo el año, y seguimos intensificando nuestros esfuerzos en este sentido», ha apostillado.

En diciembre de 2016, Escarrer cedió a su hijo menor, Gabriel Escarrer Jaume, el control ejecutivo de Meliá Hotels International, aunque continúa involucrado en el día a día de la compañía y acude, regularmente, a su oficina de la sede central.