El Govern no incluye ni un euro del REB en su previsión de ingresos para los Presupuestos de 2020

El Govern no ha incluido ni un euro del fondo de insularidad del Régimen Especial de Baleares (REB) en la previsión de ingresos presupuestaria del año que viene, a pesar de que la ley está en vigor desde principios de este año. La consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, reconoció este martes en el Parlament que no hay previsión de ingresos por esta vía ya que, hasta que no haya nuevo Gobierno. La consellera explicó que el Govern «trabaja» con el Ministerio para activar este mecanismo y que el fondo se incluya en los Presupuestos generales del Estado.

Sánchez realizó este anuncio en la comparecencia parlamentaria solicitada para explicar el techo de gasto del Govern para el año que viene, que asciende a 4.383 millones de euros, 50 menos que en el presente ejercicio. La consellera aseguró que se habían hecho unas previsiones «prudentes» a la vista de las perspectivas económicas complicadas.

Por ejemplo, el techo de gasto prevé una reducción en los ingresos por el impuesto de transmisiones patrimoniales, el que grava la compra-venta de vivienda de segunda mano, y prevé un aumento del 2,4 por ciento en los ingresos procedentes del sistema de financiación. Podemos y Més mostraron su apoyo a las cuentas y coincidieron con la visión de la consellera.

Sin embargo, esa percepción de prudencia no fue compartida por los portavoces de los partidos de la oposición. El ‘popular’ Antoni Costa acusó a la consellera de hacer «trilerismo numérico» y auguró que las cuentas ya presentan un déficit de 370 millones porque están «infladas». Pidió a la consellera que retirara las cuentas y presentara otras más ajustadas.

Juan Manuel Gómez (Cs) criticó el incremento del gasto provocado por el aumento de asesores y también alertó de que las cuentas están hinchadas. «No podrá cumplir», le dijo.

Sergio Rodríguez (Vox) criticó la previsión de aumento del gasto corriente y defendió que la Ley Montoro ha servido para contener el gasto de las comunidades autónomas.

Sistema de financiación

El debate sobre el techo de gasto sirvió para que todos los portavoces de los grupos parlamentarios incidieran en la urgente necesidad de cambiar el sistema de financiación, que será uno de los asuntos clave de esta legislatura.