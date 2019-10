Rifirrafe entre Campos y Martí March por la asesoría de Marcel Pich en Educació

Rifirrafe en el Parlament entre Jorge Campos, diputado y portavoz de Vox Baleares, y el conseller d'Educació, Martí March, por la contratación como asesor de Marcel Pich en la Secretaría Autonómica de Universidad e Investigación.

Vox ha pedido al Govern el cese de Pich por haberse «solidarizado con los miembros CDR detenidos cuando se disponían a cometer atentados, según un informe de la Guardia Civil. ¿Va a cesarlo por solidarizarse públicamente con un grupo terrorista?», ha preguntado Campos.

Pregunta del diputat @jcamposasensi (@voxbaleares) al conseller d'@EDUN_IB, sobre l?assessor tècnic de la Secretaria Autonòmica d?Universitat i Investigació pic.twitter.com/B7pcA72rbs ? Parlament de les Illes Balears (@ParlamentIB) October 8, 2019

En su turno, Martí Mach ha recordado a Jorge Campos: «Usted no es juez». Ha asegurado que no lo cesará. En la réplica, el líder de Vox en Baleares ha advertido al conseller d'Educació que «si no lo cesa está respaldando a un individuo que en sus apariciones públicas insulta a la Guardia Civil, al jefe del Estado y defiende a los golpistas presos. Ya no entraré en la incongruencia de este revolucionario de pacotilla que llama a la desobediencia civil mientras cobra 48.000 euros anuales del erario público, gracias a ese régimen democrático que pretende volar por los aires».

Campos se ha referido a Pich como un «violento» y ha reprochado al Govern que tienen como asesor en Educación «a un individuo que colabora con grupos violentos como Arran o Endavant, que agreden y amenazan de muerte a la mayoría de los miembros de los partidos políticos de esta cámara».

En este punto, el conseller le ha recriminado a Campos:«Que usted hable de radicalismo es increíble» y le ha emplazado a que «si cree que esto es delito, ponga una denuncia, que de eso sabe mucho». March ha confirmado que no cesara al asesor y ha asegura que mientras siga haciendo su trabajo, seguirá en el puesto.