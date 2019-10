El PP advierte que el PSOE y Podemos permitieron la falta de control en los gastos de Marta Díaz

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha señalado hoy respecto a la dimisión de la exconsellera socialista Marta Díaz que «el resultado no podía ser otro que la dimisión porque un representante público tiene que dar ejemplo. La actitud y acciones que hemos conocido era algo que no se podía aguantar y lo que me extraña es que su partido, el PSOE, y también Podemos, han permitido todo eso y no han hecho nada porque eso lo debían conocer y no es lógico que ahora salgan estas cosas cuando han estado cuatro años gobernando».

«Espero que lo que se conoce sea todo porque sino nos podríamos encontrar con unas actuaciones descontroladas, que no ha habido un mínimo rigor y un representante público debe dar ejemplo en todos sus actos y en este caso ni PSOE ni Podemos han sido transparentes ni han velado por la correcta gestión de los bienes públicos», ha argumentado Marí.

Preguntado por la conselleria de Transparencia, Vicent Marí ha subrayado que «está claro que no ha servido para nada. Ya sabemos que de hacer discursos bonitos saben mucho, pero a parte de los discursos y las palabras tiene que haber contenidos, tienen que haber acciones y lo que está claro en este caso es que ha habido una gran falta de transparencia en el cumplimiento de la normativa. Es muy fácil predicar pero lo importante es predicar y dar ejemplo y ni PSOE ni Podemos han sido ejemplares en la gestión de una institución tan importante como es el Consell insular que tiene que ser un orgullo para los ibicencos. Ahora no lo es. Ahora es una institución con una imagen tocada debido a la mala gestión que han llevado a cabo en estos cuatro años. Pensamos que esto puede ser la punta del iceberg. Es evidente que si no se hace nada también es mala gestion, pero hacerlo irregularmente es peor», ha indicado Marí , quien ha añadido que, a partir de ahora, el Consell realizará una auditoría con ayuda externa para determinar si todo lo que ha salido publicado es lo que hay o si hay más irregularidades.

"Creo que los ciudadanos se merecen que el Consell sea transparente y que el trato del dinero público debe ser más exquisito que el de una economía familiar", ha concluido.