El Govern devolverá a los hoteleros la ecotasa de los clientes de Thomas Cook

El Govern devolverá la ecotasa a los hoteleros que en julio, agosto y septiembre han alojado a clientes de Thomas Cook y que no han cobrado por estas estancias. Esta devolución no afecta a los establecimientos que gestionaba directamente el touroperador ni al resto de clientes. Es una de la decena de medidas que se aprobará en el Consell de Govern de hoy y que forma parte del paquete de actuaciones de ámbito autonómico para mitigar los efectos en las Islas de la quiebra del grupo turístico. El fin de esta medida, según anunció ayer la presidenta Francina Armengol, es favorecer la liquidez de las empresas afectadas. En cualquier caso, no se plantea la suspensión del impuesto ni de cara al invierno ni al próximo verano, tal y como manifestó el conseller de Turisme i Treball, Iago Negueruela.

Otra de las decisiones de calado es la puesta en marcha de una línea de ayudas económicas para los trabajadores de Thomas Cook inmersos en el proceso concursal y que en estos momentos se encuentran en una especie de limbo. Tienen que acudir a su puesto de trabajo, no cobran la nómina y tampoco pueden percibir la ayuda del paro. Para paliar esta situación, el Ejecutivo les otorgará un máximo de 500 euros al mes a cada uno durante un período límite de cuatro meses.

Estas medidas forman parte de un paquete de hasta nueve que han sido consensuadas con patronales y sindicatos. Los dirigentes de CCOO y UGT, José Luis García y Alejandro Texías, respectivamente; y los presidentes de CAEB, Carmen Planas; Federación Hotelera de Mallorca, Maria Frontera; y PIMEM, Jordi Mora, coincidieron ayer en felicitar al Govern por la rapidez en acordar un plan que favorece tanto a las empresas como a los trabajadores de las Islas.

Otra medida para facilitar la liquidez a las compañías afectadas, sobre todo pymes de alojamiento, distribución y transportes, será la habilitación, por parte de Govern e Isba, de una línea de crédito a interés 0, de hasta 10 millones, para empresas de menos de 250 trabajadores. Además, el Ejecutivo sigue trabajando con el Gobierno en la reclamación de que se bonifique el IVA en facturas que no cobrarán por la quiebra.

Conectividad

Precisamente el Gobierno anunció también este jueves su propio plan de choque, el cual fue aplaudido desde Baleares, y que incluye incentivos para aumentar la conectividad aérea. El próximo 11 de octubre aprobará un real decreto ley con trece medidas centradas en Balears y Canarias, por una cuantía de 300 millones de euros, para hacer frente a la quiebra de Thomas Cook.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, explicó, tras la Comisión Interministerial que se reunió para tratar este asunto, que el plan está enfocado en asegurar la conectividad aérea, paliar el impacto económico en el sector empresarial por la falta de liquidez, el mantenimiento del empleo y recuperar la demanda turística. Todo ello estará acompañado de una estrategia jurídica por parte del Estado para defender a los afectados y consumidores. En cuanto al paquete vinculado al mantenimiento de la conectividad aérea, AENA aplicará un incentivo comercial a las aerolíneas que programen asientos adicionales a los ya previstos el 31 de agosto en Balears y Canarias. Esta medida, de carácter extraordinario, consistirá en exonerar de la tarifa de pasajero a todas las compañías que operen en ambos archipiélagos durante la temporada de invierno y supondrá que la tarifa total de aterrizaje y despegue, lo que se llama el coste de escala, se reduzca un 38 %.

Asimismo, Enaire reducirá en más de un 12 % la tarifa de ruta para las compañías aéreas que operan en Baleares y Canarias, medida que será efectiva a partir del 1 de enero de 2020 hasta que sea revisada de nuevo.

Por otra parte, el plan incluye la apertura de una línea de crédito, dotada con hasta 200 millones de euros, para tratar de compensar las pérdidas de empresas, pymes y autónomos de ambas comunidades turísticas.