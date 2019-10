Cien personas respaldan a Paula Rotger en un acto en Esporles

El centre Cotoner de Esporles acogió este miércoles por la noche un acto de apoyo a Paula Rotger, la trabajadora del aeropuerto de Palma que sufrió un supuesto caso de discriminación lingüística el pasado verano por parte de un agente de la Guardia Civil. Unas cien personas acudieron al recinto donde se celebró el encuentro.

Con voz emocionada, Paula Rotger explicó que «la lengua, en este caso la catalana, forma parte de mi identidad pero también de la identidad que tenemos como pueblo. No nos la pueden arrebatar porque sería como si nos quitaran nuestra esencia, nuestro alma. No está reconocido de la misma forma el uso del catalán y del castellano, por eso ha llegado el momento de decir basta. He vivido muchos casos de discriminación lingüística: en Son Espases, en Hisenda así como en mi trabajo, donde no se puede hacer un uso normal del idioma».

Por parte de la Obra Cultural Balear, organizadora del acto, habló el vicepresidente Tomeu Martí. «Reclamamos –dijo– que se haga público el vídeo que demostrará que la versión de Paula es la cierta. Nos comprometemos a seguir luchando hasta que la verdad salga a la luz. Queremos enviar un mensaje a los que han sufrido discriminación por razón de lengua. Gracias por manteneros firmes y denunciar, ya que es la única manera de hacer que esta situación se acabe».

Asistieron al acto la vicepresidenta del Consell, Bel Busquets; el diputado de Més Miquel Ensenyat; el senador Vicenç Vidal o el regidor de Cort Llorenç Carrió, entre otros.