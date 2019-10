Ensenyat: «Una democracia que no permite hacer referéndums, no es una democracia»

«Una democracia que no permite hacer referéndums, puede ser muchas cosas, pero una democracia no será», ha afirmado este martes el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, en alusión a la consulta sobre la independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017.

El diputado nacionalista ha aludido al referéndum catalán en su segundo aniversario para subrayar que la consulta independentista era «una causa totalmente legítima» a la que el Gobierno estatal respondió con «represión».

«Nada más democrático que un referéndum», ha incidido Ensenyat, que ha insistido en que la actuación del ejecutivo estatal hace que la democracia española esté «en entredicho».

En declaraciones en los pasillos del Parlament, el diputado ha relacionado el segundo aniversario de la consulta sobre la independencia de Cataluña con el 88 aniversario de la aprobación en las Cortes españolas del derecho al voto de las mujeres.