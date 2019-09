Treinta hoteles de la Playa de Palma declaran pérdidas de 10 millones

Únicamente 30 hoteles de los 60 de la Playa de Palma afectados por la quiebra de Thomas Cook, han informado de sus pérdidas económicas, que en conjunto asciende a diez millones de euros, ha indicado este viernes la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma.

La presidenta de esta asociación, Isabel Vidal, ha apuntado en rueda de prensa, que «ahora mismo es imposible evaluar el total de pérdidas aquí».

Vidal ha precisado que no todos los hoteles de Playa de Palma tenían los mismos cupos de clientes contratados a través de Thomas Cook y que el monto total de pérdidas incrementará a medida que los 30 hoteles que no han facilitado los datos terminen de examinar su estado de cuentas.

«Las pérdidas son millonarias y el daño es enorme para el sector hotelero de la Playa de Palma», ha señalado Isabel Vidal.

Según la presidenta de la patronal, el pasado 23 de septiembre, 1.838 clientes de Thomas Cook estaban alojados en hoteles de la Playa de Palma.

«El 90% eran alemanes y el resto escandinavos y de otras nacionalidades», ha especificado.

Vidal ha indicado también que, en muchos de los casos, ha existido «colaboración» entre los hoteles y los clientes afectados por el cese de operaciones de Thomas Cook.

«Algunos establecimientos han alojado gratis a clientes cuyo avión no salió el día previsto, o han efectuado descuentos a clientes en situaciones especiales», ha explicado.

La Asociación de Hoteleros de Playa de Palma ha informado de que los hoteles de la zona tienen 8.223 reservas de clientes de Thomas Cook previstas hasta final de temporada, pero su presidenta no ha podido concretar qué va a ocurrir al respecto.

«Existe mucha incertidumbre», ha asegurado Isabel Vidal.

La presidenta de la asociación también ha señalado que «por el momento», ningún hotel de la Playa de Palma tiene previsto adelantar el cierre de la temporada.

«Nuestros asociados afectados han asegurado que harán un esfuerzo y si llegan ayudas de las administraciones, no modificarán sus previsiones», ha dicho Isabel Vidal.

«Los hoteleros de la Playa de Palma han trabajado mucho en los últimos años para no depender de un único mercado y gracias a la diversificación de la oferta, el golpe no ha sido tan duro», ha relatado.

La Asociación de Hoteleros de Playa de Palma cuenta con 113 asociados -33.000 plazas hoteleras- y, según ha desvelado la presidenta de la patronal, Isabel Vidal, de estos 113 establecimientos, el 60% tienen plazas contratadas con Thomas Cook. EFE

ppm/bal