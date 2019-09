A la calle por no pagar toda la estancia en el hotel de Magaluf

¿Se imaginan que su hotel de vacaciones les exige el pago de 1.800 euros para poder quedarse la última noche? Esto es lo que ha vivido un grupo de cinco jóvenes británicos en Magaluf, que fueron expulsados de un hotel que habían contratado con Thomas Cook por no querer abonar lo que se les pedía.

Los jóvenes, naturales de Mánchester, explican en un vídeo que el pasado lunes, tras el anuncio de la quiebra de Thomas Cook, una persona de seguridad del hotel subió a su habitación para comunicarles que, si no pagaban 1.800 euros –el precio íntegro de las vacaciones del grupo– tenían que abandonar el hotel. Al negarse, en dos horas subieron y les instaron a irse, cuando en su reserva indicaba que aún les quedaba una noche más.

Pero, y por otra parte, la noticia de la quiebra del touroperador ha desatado una oleada de solidaridad en Magaluf, y multitud de bares y pubs ofrecen comida y bebida a los afectados por Thomas Cook. El dueño de uno de estos bares, que prefiere no identificarse, conoció la noticia de los cinco británicos y les pagó de su bolsillo una noche de hotel, la cena y unas cuantas cervezas, por un precio en torno a los 200 euros.

En el vídeo donde se narra la historia de estos jóvenes, los británicos alaban el tratamiento de los bares y locales de ocio de Calvià, ya que han facilitado los últimos días de estancia a los afectados por Thomas Cook. Estos cinco jóvenes se fueron este martes a Inglaterra, dando por finalizadas sus vacaciones.

Este hotel de Magaluf no es el único de la Isla que está cobrando a los turistas de Thomas Cook. El Hotel Playa Golf, situado en s’Arenal, también comenzó a cobrar a los turistas al conocer la noticia de la quiebra de este touroperador, con quien tenían contratadas 60 de las 420 plazas disponibles en el hotel.

Jaume Mas, director del hotel Playa Golf, explicó a este diario que «estamos cobrando todos los servicios ya que no queremos seguir acumulando las pérdidas que llevamos de este verano». Se refiere a los meses de julio y agosto, ya que Thomas Cook paga a los 60 o 90 días desde que el cliente ha abandonado el hotel. «Nosotros explicamos al cliente que como Thomas Cook ha cesado en su actividad, no podremos cobrar, así que les ofrecemos la posibilidad de entrar a las habitaciones manteniendo el precio que pagaron al touroperador».

Mas explica que «nos encontramos con negativas, pero se les explica que aunque no es fallo suyo, tampoco lo es del hotel, así que se llega a un entendimiento mutuo». Las reservas de Thomas Cook con este hotel, que estaban cerradas hasta el 3 de noviembre, que es cuando cierra, están canceladas por parte del Hotel Playa Golf.

A este respecto, la Asociación de Hoteleros de Platja de Palma matiza que no han «hecho ninguna recomendación específica, cada hotel opera como quiere, algunos cobran y otros no».

Por otra parte, el hotel Cook’s Club, propiedad del touroperador, funciona con total normalidad. Mark, un turista germano alojado allí, explicó que habían reservado a través de Booking.com y no habían tenido problemas. «Al llegar nos dieron una tarjeta que puedes cargar con dinero e ir pagando los servicios en el interior». Ultima Hora no pudo entrar al hotel ya que la seguridad de acceso no lo permitió, pero desde fuera se podía observar a turistas haciendo el check-in sin ningún problema.