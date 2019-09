Segunda salida de prisión de Urdangarin

Iñaki Urdangarin ha salido este martes de la prisión de Brieva (Ávila) en lo que es su segunda salida tras concederle el voluntariado.

El marido de Cristina de Borbón sale de prisión de Ávila dos días a la semana, durante ocho horas, para dirigirse al Hogar Don Orione, un centro religioso de Pozuelo de Alarcón (Madrid) dedicado a ayudar a personas con discapacidad. El primer día que salió fue el pasado jueves 19 de septiembre.

Recurso

La Fiscalía de Valladolid ha recurrido el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León que estimó la solicitud de Iñaki Urdangarin que le ha permitido la salida del centro penitenciario dpara desarrollar actividad de voluntariado en Madrid.

En concreto, Urdangarin solicitó la aplicación del artículo 117 del Reglamento Penitenciario, mientras el Ministerio Fiscal sostiene en su recurso que este precepto no es de aplicación por no cumplirse los requisitos legales, ya que no ha cumplido en la actualidad la cuarta parte de la condena.