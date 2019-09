El Parlament balear descarta pedir un referéndum para elegir entre monarquía o república

El Parlament balear ha descartado este martes en sesión plenaria una proposición no de ley (PNL), que ha sido presentada por Més per Mallorca, para pedir la celebración de un referéndum en Baleares y en España en el que elegir entre el sistema de monarquía parlamentaria actual o una república.

El diputado de la formación ecosoberanista, Josep Ferrà, que ha expuesto la iniciativa, ha mostrado su «voluntad inclusiva» y ha defendido que «hay que escapar del hecho de que éste sea un debate de izquierdas e incluya también otras formaciones» como, según ha expuesto, «ocurre en muchos otros lugares del mundo.

No colaboramos en esta indignidad. Combatiremos el separatismo pancatalanismo con todos los instrumentos del Estado de Derecho. No dejaremos que conviertan Baleares en un apéndice de la Cataluña golpista. https://t.co/XNS6gdBsh3 — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) September 17, 2019

Preguntar a la ciudadanía

Por otra parte, el pleno ha aprobado con 33 votos a favor y 19 en contra instar al Gobierno central a volver a preguntar regularmente a la ciudadanía por la opinión sobre la monarquía en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Esta petición al Gobierno es el único punto que ha aprobado el pleno de una proposición no de ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario de Més per Mallorca, que se ha debatido en la sesión de este martes.

Han votado a favor el grupo mixto, Més per Mallorca, el PI, Podemos y el partido socialista, mientras que el Partido Popular y Ciudadanos lo han hecho en contra.

Esta PNL, que constaba de cuatro puntos, de los que solo uno ha sido aprobado, instaba, en primer lugar, a exigir la convocatoria de un referéndum vinculante para que la ciudadanía de las islas y del resto del país decidiera la fórmula de Estado que desea, pudiendo elegir entre monarquía o república.

Este punto ha sido rechazado con 40 votos en contra (El Pi, Ciudadanos, PP, PSOE) y 12 votos a favor (Mixto-Més per Menorca, Més per Mallorca y Podemos).

El tercer punto, que instaba a la Casa Real a renunciar al uso y disfrute del Palacio de Marivent, también ha sido rechazado, al igual que el último, que acordaba remitir esta declaración al Govern, Parlamento español y al jefe de Estado.

Més per Mallorca ha defendido la totalidad de su PNL y ha asegurado que su objetivo es defender el «derecho a decidir de las personas». «Tenemos voluntad muy inclusiva, estamos dispuestos a aceptar enmiendas, para que no sea un patrimonio de la izquierda, sino de muchas formaciones políticas», ha destacado el diputado de la formación Josep Ferrà.

Vox abandona la cámara

Vox, por su parte, se ha mostrado sorprendido de que se haya admitido a trámite la PNL y ha afirmado que «el Parlamento de las Islas Baleares no puede ser cómplice de una ilegalidad y Més per Mallorca debería llamarse Més per Catalunya».

«Acudiremos a todas las vías legales disponibles para denunciar lo que hoy aquí está sucediendo», ha señalado el diputado del partido Jorge Campos, quien ha añadido: «No permitiremos que el Parlamento se convierta en una cámara al servicio del golpismo, como sucede en Cataluña».

Antes de las votaciones, el grupo parlamentario Vox ha abandonado la cámara autonómica para mostrar su rechazo a la PNL.

Unidas Podemos ha remarcado que defiende que la jefatura del Estado «no debe ser ocupada de forma vitalicia y hereditaria por una persona» y la apertura de un «proceso de debate público que concluya con la llegada de una república federal».

«El sistema monárquico ha sido insensible a la pauperización de la población del país y no ha dudado en responder con dureza a las demandas de una parte del país al derecho de autodeterminación», ha argumentado el diputado del grupo Pablo Jiménez.

El Partido Popular, a través del diputado Juan Manuel Lafuente, ha asegurado que «la primera propuesta de Més es por la república, una cuestión que obsesiona a los proponentes pero que poco o nada afecta a los ciudadanos».

También ha afirmado que se trata de una «PNL trampa» porque quiere cambiar la Constitución de una manera no prevista en ella y que por lo tanto se convierte en un «seudoreferéndum ilegal».

Ciudadanos ha reafirmado su «compromiso con la Constitución y con la monarquía parlamentaria» y ha indicado que «el debate más importante no es monarquía versus república», sino el problema del «populismo y nacionalismo».

«No intenten desligitimar la democracia», ha reprochado la diputada del grupo parlamentario Patricia Guasp.

El PI ha pedido que la votación de los puntos de la PNL se hiciera por separado, porque ha argumentado que votaría diferente en cada uno. «El punto 1 va contra la Constitución», ha sostenido Josep Melià, quien ha añadido que ésta dice que los «referéndums son consultivos» y la PNL «chocaría con la legalidad».

La diputada de MÉS per Menorca Patricia Font ha alegado que «una sociedad madura es la que debate sobre todo lo que preocupa a la ciudadanía, sin censuras» y ha remarcado que «la Constitución fue votada hace más de 30 años y los jóvenes no han participado en el diseño de la política actual». «El país ha cambiado mucho desde los años 70», ha esgrimido. «Este país necesita una modernización».

El partido socialista ha recordado que la Constitución española establece los mecanismos para su modificación en algunos artículos, en los que dice que debe existir una «amplía mayoría parlamentaria».

«Consideramos que esta no existe, porque tampoco existe una mayoría social que la haya querido elevar y por tanto debatir en el Congreso y Senado», ha sostenido el diputado Joan Ferrer, quien ha destacado que no tenía inconveniente con la aprobación del punto 2, por lo que también ha pedido una votación separada.