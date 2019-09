Elaboran un protocolo para prevenir el suicidio en centros escolares de Baleares

El Observatorio del Suicidio está elaborando un protocolo para prevenir el suicidio en los centros escolares, una guía sobre la conducta autolesiva infantil y juvenil y otro protocolo de detección e intervención en centros de menores, ha explicado la consellera de Salud, Patricia Gómez.

Gómez ha detallado estas acciones en respuesta a una pregunta de la diputada del grupo parlamentario de Proposta per les Illes, el PI, Catalina Pons que ha recordado en el pleno del Parlament que el suicidio es «la primera causa de muerte no natural en la comunidad» y ha reclamado conocer cuál es la estrategia de la Conselleria de Salud para abordarlo, además haber creado el Observatorio del Suicidio.

Cada 4 dies se suïcida una persona a les Balears. Per això l’any 2018 es va posar en marxa l’Observatori del Suïcidi l'únic en tot el país.Vull aprofitar per agrair la implicació dels professionals,AFASIB i mitjans de comunicació per millorar la prevenció del suïcidi @ParlamentIB pic.twitter.com/tD3pIbXEaq