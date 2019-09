Tormenta eléctrica en la noche de Mallorca

Distintas zonas de Mallorca vivieron en la noche del viernes una intensa tormenta eléctrica, que ha dejado imágenes espectaculares.

Tras una jornada intensa en cuanto al tiempo se refiere, en la que se activó la alerta roja y se tuvo que cerrar una hora el aeropuerto por las adversas condiciones meteorológicas, la noche aportó rayos y truenos en distintas zonas.

Així començàvem el torn i així l'acabam, un dia prou dens.

Recordam que tot l'arxipèl·lag està en avís groc per pluja i tempestes.

També hi ha avís per possibles rissagues al port de Ciutadella.

Passam el relleu als companys que seguiran vigilant durant tota la nit.

Bona nit! pic.twitter.com/qd1Mcw0wDo